Soirée Folk & Forró Mardi 5 décembre, 20h00 Salle de Danse, Gymnase Dôme de Glandasse, Die (26) libre

Nous proposons tous les mardis soirs un espace pour pratiquer, des danses folk, le forró et d’autres dances, si vous avez envie. Il y aura un petit atelier au début autant pour découvrir que pour approfondir votre pratique. C’est un moment convivial, festif et de détente. L’atelier sera animé par Andreas. Il est ouvert à tout le monde. Bienvenue aux musicien.ne.s pour animer la pratique ! Venez faire une séance d’essai en étant adhérent.e à l’Espace Social et Culturel Du Diois. L’accès à la pratique est gratuit pour les personnes inscrites aux activités « Danses brésiliennes & Forró » à Die « Cour de danse Folk » à Die. Pour les autres l’inscription se fait auprès de l’ESCDD.

Salle de Danse, Gymnase Dôme de Glandasse, Die (26) 2bis, Rue Léon Archimbaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T00:00:00+01:00

