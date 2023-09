Soirée Forró – Folk hebdomadaire Salle de Danse, Gymnase Dôme de Glandasse, Die (26), 3 octobre 2023, .

Soirée Forró – Folk hebdomadaire Mardi 3 octobre, 20h00 Salle de Danse, Gymnase Dôme de Glandasse, Die (26) libre

À partir du 19 septembre nous proposons tous les mardis soirs un espace pour pratiquer, des danses folk, le forró et des danses brésiliennes. Il y aura un petit atelier au début autant pour découvrir que pour approfondir votre pratique. C’est un moment convivial, festif et de détente. L’atelier sera animé par Andreas, Carolina et/ou Mikaël. Il est ouvert à tout le monde. Bienvenue aux musicien.ne.s pour animer la pratique ! Venez faire une séance d’essai en étant adhérent.e à l’Espace Social et Culturel Du Diois. L’accès à la pratique est gratuit pour les personnes inscrites aux activités « Danses brésiliennes & Forró » à Die « Danses Folk & Forró » à Luc « Cour de danse Folk » à Die. Pour les autres l’inscription se fait auprès de l’ESCDD : Tarif Unique 45€. Il y aura un chapeau pour soutenir l’engagement des intervenants bénévoles.

Salle de Danse, Gymnase Dôme de Glandasse, Die (26) 2bis, Rue Léon Archimbaud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T00:00:00+02:00

baltrad balfolk