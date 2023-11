JOURNÉE THÉÂTRE – COMPAGNIE WALZAC Salle de danse du Gymnase Meyrueis, 1 décembre 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Venez découvrir l’improvsation avec la Compagnie Walzac de Florac.

Confiance en soi, lâcher prise, spontanéité…C’est bientôt Noël, offrez_vous une journée d’initiation à l’impro. Débutants bienvenus. Fous rires garantis!

De 10h à 12h: enfants ou a….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Salle de danse du Gymnase

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Come and discover improvisation with Florac’s Compagnie Walzac.

Self-confidence, letting go, spontaneity… It’s almost Christmas, so treat yourself to a day of improv initiation. Beginners welcome. Laughter guaranteed!

From 10am to 12pm: children or…

Venga a descubrir la improvisación con la Compagnie Walzac de Florac.

Confianza en uno mismo, dejarse llevar, espontaneidad… Ya casi es Navidad, así que regálese una jornada de iniciación a la improvisación. Se admiten principiantes. Risas garantizadas

De 10.00 a 12.00: niños o adultos.

Entdecken Sie die Improvisation mit der Compagnie Walzac aus Florac.

Selbstvertrauen, Loslassen, Spontaneität… Es ist bald Weihnachten, gönnen Sie sich einen Tag lang eine Einführung in die Improvisation. Anfänger sind willkommen. Lachen ist garantiert!

Von 10 bis 12 Uhr: Kinder oder Erwachsene…

Mise à jour le 2023-11-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes