Pratique bal folk accompagnée Salle de danse du Gymnase de Vernoux en Vivarais, Vernoux-en-Vivarais (07) Pratique bal folk accompagnée Salle de danse du Gymnase de Vernoux en Vivarais, Vernoux-en-Vivarais (07), 7 novembre 2023, . Pratique bal folk accompagnée Mardi 7 novembre, 19h30 Salle de danse du Gymnase de Vernoux en Vivarais, Vernoux-en-Vivarais (07) Proposition d’une pratique accompagnée dans le cadre de l’atelier régulier de danses folk de Vernoux. Ouvert aussi aux personnes qui ne viennent pas l’atelier. L’intervenant des ateliers, Cacia, sera là pour répondre à vos questions concernant la danse et pour gérer la musique. 19h30, repas partagé devant la salle 20h10 : début de la pratique sur musique enregistrée fin de la pratique vers 22h30, prolongeable sur le moment suivant les énergies. Un chapeau ou équivalent sera disposé dans un coin de la salle pour une participation financière à votre choix. Pour plus d’information sur la pratique ou sur les ateliers réguliers, contacter par mail : cacia arrobaze disroot pwoin org source : événement Pratique bal folk accompagnée publié sur AgendaTrad Salle de danse du Gymnase de Vernoux en Vivarais, Vernoux-en-Vivarais (07) 386, Allée de Prat

