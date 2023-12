Bal en faveur du Téléthon Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) Bal en faveur du Téléthon Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91), 9 décembre 2023, . Bal en faveur du Téléthon Samedi 9 décembre, 20h00 Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) 10€ A l’occasion du Téléthon, Dans’Active, Traces de Pas et le Paris Highland Dancing vous proposent une soirée dansante le samedi 9 décembre de 20h00 à 01h00. Buvette et petite restauration sur place source : événement Bal en faveur du Téléthon publié sur AgendaTrad Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) Rue des Vergers Saint-Jacques

