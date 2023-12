Téléthon Initiation aux danses folk Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) Téléthon Initiation aux danses folk Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91), 9 décembre 2023, . Téléthon Initiation aux danses folk Samedi 9 décembre, 14h00 Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) 5€ minimum, ou plus Dans le cadre de notre soutien au Téléthon, nous vous proposons un stage de découverte des danses Folk durant 2 heures le samedi 9 décembre. Recette intégralement reversée au Téléthon. Possibilité de donner via internet :https://mapage.telethon.fr/animation/Telethon-Traces-de-Pas-2023 Possibilité de faire des dons dans la salle de danse (Urne Téléthon). Traces de Pas:https://tdp91.fr Une buvette est organisée dans le Centre Culturel source : événement Téléthon Initiation aux danses folk publié sur AgendaTrad Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) Rue des Vergers Saint-Jacques

Salle de danse du Centre Culturel, 91410 Dourdan, France [{« link »: « https://mapage.telethon.fr/animation/Telethon-Traces-de-Pas-2023 »}, {« link »: « https://tdp91.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46799 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) Adresse Rue des Vergers Saint-Jacques Salle de danse du Centre Culturel, 91410 Dourdan, France Age max 110 Lieu Ville Salle de danse du Centre Culturel, Dourdan (91) latitude longitude 48.527348;2.009914

