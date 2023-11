Cours d’essai gratuits du 20 novembre au 20 décembre 2023 Salle de danse du Cammas, rue des écoles à Labège Labège, 20 novembre 2023, Labège.

Cours d’essai gratuits du 20 novembre au 20 décembre 2023 20 novembre – 20 décembre Salle de danse du Cammas, rue des écoles à Labège Gratuit, aux horaires des cours de la semaine => https://www.jjel.club/en-savoir-plus/horaires-94110

Le club JJEL vous offre 2 cours d’essai gratuits sur chaque activités :

– Le Taïso, en tenue de sport, de 12 ans jusqu’aux plus agés, pour se remettre en forme à son rythme ou maintenir une bonne condition physique, apaiser le mental, mieux dominer ses émotions et préserver ses articulations,

– La Self Défense, à partir de 12 ans en tenue de sport, pour savoir se sortir de situation difficile avec des techniques simples et efficaces. En respectant la légitime défense,

– Le judo, sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo est adapté à toutes les tranches d’âge. Véritable sport éducatif, il permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. A partir de 3 ans,

– Le Jujitsu, art martial visant a contrôler un adversaire à mains nues. Que ce soit debout ou au sol, il faut être capable de mettre l’adversaire en difficulté dans toutes les positions.

