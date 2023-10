Stage de danses irlandaises Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) Stage de danses irlandaises Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64), 29 octobre 2023, . Stage de danses irlandaises Dimanche 29 octobre, 14h00 Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) 1, Chemin d’Atxota

Salle de danse Denen Xokoa, 64210 Ahetze, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00 nivernais atelier Détails Autres Lieu Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) Adresse 1, Chemin d'Atxota Salle de danse Denen Xokoa, 64210 Ahetze, France Age max 110 Lieu Ville Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) latitude longitude 43.405009;-1.572225

Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//