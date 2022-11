Stage de Fandango et Arin Arin Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64)

avec Aniez Salle de danse Denen Xokoa, Ahetze (64) 1, Chemin d’Atxota Salle de danse Denen Xokoa, 64210 Ahetze, France [{« link »: « mailto:agnes@trad.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39905 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage de Fandango et Arin Arin samedi 10 décembre à Ahetze Salle Denen Xokoa, chemin d’Atxota (indication au bout de la rue) Horaires : 15h-18h Tarif : 20€ Renseignements et inscriptions : agnes@trad.org ou SMS au 0611595708 source : événement Stage de Fandango et Arin Arin publié sur AgendaTrad

