Workshop danse avec la Cie Engrenage salle de danse cosec Villejean Rennes

Rennes Workshop danse avec la Cie Engrenage salle de danse cosec Villejean Rennes, 4 octobre 2023, Rennes. Workshop danse avec la Cie Engrenage Mercredi 4 octobre, 19h00 salle de danse cosec Villejean 2 euros Aux étudiant.e.s intéressé.e.s par la culture funk, Franco, danseur chorégraphe propose une initiation au Soul Train Line, ce couloir composé de danseur.euse.s. dans lequel des couples défilent et improvisent des danses funky ! Les participant.e.s deviendront ensuite complices lors du Soul Train organisé le jeudi soir au Diapason.

« Si tu sais danser c’est cool ! Si tu ne sais pas danser, c’est cool aussi ! » salle de danse cosec Villejean rue jean pierre gineste rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T19:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:00:00+02:00

