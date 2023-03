stage de chacarera et foklore argentin Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81)

stage de chacarera et foklore argentin Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81), 11 mars 2023, . stage de chacarera et foklore argentin Samedi 11 mars, 13h00 Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81) 30 rETROUVER LES ELEMENTS COMMUNS A PLUSIEURS DANSES, QUI SONT LE SOCLE DU FOLKLORE ARGENTIN, ET DANSER LA CHACARERA, LA PLUS FESTIVE ET CONNUE … RODRIGO EST DANSEUR ET PERCUSSIONNISTE, AUSSI, IL ACCOMPAGNE LE GROUPE AU BOMBO POUR LE TRAVAIL RYTHMIQUE ET PROPOSE UNE PROGRESSION VERS LA CHOREGRAPHIE PUIS UN ENTRAINMEENT A LA CHACARERA POUR FINIR TOUS EN DANSANT COMME DANS UNE PEÑA ! source : événement stage de chacarera et foklore argentin publié sur AgendaTrad Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81) 7, Rue Capitaine Treilhes Salle De Danse Art Et Vie, 81000 Albi, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41637 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T13:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:00:00+01:00

2023-03-11T13:00:00+01:00 – 2023-03-11T16:00:00+01:00 nivernais atelier

Détails Autres Lieu Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81) Adresse 7, Rue Capitaine Treilhes Salle De Danse Art Et Vie, 81000 Albi, France Age max 110 Lieu Ville Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81)

Salle De Danse Art Et Vie, Albi (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//