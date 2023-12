Cet évènement est passé Soirée Cinéma surprise le 22 Décembre à 19 H Salle de Coteau Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

2023-12-22 19:00:00

fin : 2023-12-22 L’ associations « L’être enchanté » vous proposent une soirée cinéma surprise

Repas partagé au plaisir de vous y retrouver.

Salle de Coteau place de la Mairie

Cambremer 14340 Calvados Normandie

