Médiation animale en duo Aidant/Aidé Salle de convivialité Résidence LE MOUSSU Brécey, 24 octobre 2023, Brécey.

Vous êtes proche d’une personne dépendante du fait de son âge, de sa maladie ou de son handicap. Vous êtes à la recherche d’une activité qui vous permettrait de partager ensemble un moment convivial, la médiation familiale est faite pour vous !

Cet atelier vise à offrir aux duos aidant-aidé un lâcher-prise atypique en présence d’animaux. Un moyen de se changer les idées, se ressourcer et de se laisser porter par l’animal et ses interactions.

C’est une activité qui permet, avec des animaux spécifiquement sélectionnés et éduqués, de faciliter la relation et d’améliorer l’état de bien-être physique, mental et social des aidants comme des aidés. Les participants n’ont besoin d’aucune compétence particulière.

Atelier animé par Intermed »animal

Salle de convivialité Résidence LE MOUSSU 2 Boulevard des Merisiers 50370 BRÉCEY Brécey 50370 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

