Conférence « Mémoire Tonique » Salle de Convivialité Ponts Catégories d’évènement: Manche

Ponts

Conférence « Mémoire Tonique » Salle de Convivialité, 26 octobre 2022, Ponts. Conférence « Mémoire Tonique » Mercredi 26 octobre, 10h30 Salle de Convivialité

GRATUIT – Ouvert à tous

GARDEZ VOTRE MÉMOIRE EN FORME ! Salle de Convivialité 2 La Chaussée 50300 PONTS Avranches Ponts 50300 Manche Normandie Le CLIC du Sud Manche et le SAG ACARPA en partenariat avec l’ASEPT Normandie organisent une conférence sur la mémoire. Les pertes de mémoire, les oublis répétés et fréquents handicapent la vie quotidienne des aînés. Premières victimes de troubles de la mémoire, les personnes âgées s’enferment souvent dans un véritable retrait social, de peur de dévoiler leur faiblesse. S’il est important d’entretenir sa mémoire tout au long de sa vie, il est des périodes qui méritent encore plus d’attention. Sous forme d’échanges et de conseils, la conférence « Mémoire tonique » a pour objectif de stimuler sa mémoire, d’apporter des repères dans le temps et l’espace et, de ce fait, encourager à l’autonomie. A l’issue de cette conférence, les personnes intéressées pourront s’inscrire à un cycle gratuit « Mémoire tonique ». L’objectif étant de réveiller les fonctions de la mémoire. Ces ateliers auront lieu les Mercredis 9, 16 et 30 Novembre et le 7 Décembre de 10h à 12h à la Salle de Convivialité, 2 La Chaussée 50300 PONTS SOUS AVRANCHES. Ces ateliers seront animés par Fabienne DANIELOU, chargée d’animation retraite de la CARSAT NORMANDIE..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T10:30:00+02:00

2022-10-26T12:00:00+02:00

