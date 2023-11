Marché de Noël Salle de convivialité Marquay, 10 décembre 2023, Marquay.

Marquay,Dordogne

Marché de Noel artisanal et gourmand, restauration gourmande sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Salle de convivialité

Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Artisanal and gourmet Christmas market, gourmet catering on site.

Mercado navideño de artesanía y gourmet, catering gourmet in situ.

Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerker und Feinschmecker, Feinschmeckerverpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir