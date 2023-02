Sauvons des vies :urgences cardiaques et défibrillateur Salle de convivialité Marac Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Sauvons des vies :urgences cardiaques et défibrillateur

Vendredi 24 février, 14h00

Salle de convivialité

Fin de session : Etre titulaire d'une attestation " Alerte et 1 er secours"

Savoir agir face à l'urgence

Salle de convivialité
Place du Colombier, 52260 MARAC
Marac 52260 Haute-Marne Grand Est

Sauvons des vies
Securiser la personne en difficulté

Vérifier son etat de conscience par des gestes simples

Alerter

Sécuriser sa posture de sauveteur

Adopter les bons outils/gestes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T14:00:00+01:00

2023-02-24T18:00:00+01:00

