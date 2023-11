Rencontres Régionales annuelles du Réseau Oxygène Salle de conférences Léopold Senghor, Lycée Descartes Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Rencontres Régionales annuelles du Réseau Oxygène Salle de conférences Léopold Senghor, Lycée Descartes Tours, 28 novembre 2023, Tours. Rencontres Régionales annuelles du Réseau Oxygène Mardi 28 novembre, 09h00 Salle de conférences Léopold Senghor, Lycée Descartes Ces rencontres seront consacrées aux initiatives en faveur de la sobriété dans les territoires : « Citoyens, collectivités locales, acteurs de l’économie sociale et solidaire : comment agir ensemble ? ». Au programme : 1 conférence introductive :

∘ Barbara Nicoloso, présidente de l’association Virage énergie 1 table ronde :

∘ « Comment s’emparer collectivement de la sobriété dans les territoires ? »,

avec les témoignages d’élu∙e∙s et de citoyen∙ne∙s 3 temps d’exploration de la sobriété :

∘ Allier sobriété et justice sociale : retours d’expériences des acteurs de la solidarité

∘ Retours d’expérience sur des outils pour sensibiliser et accompagner au changement

∘ Penser une sobriété technologique : introduction à la démarche low-tech Des témoignages d’initiatives inspirantes en matière de sobriété :

Sobriété énergétique, alimentaire, numérique, habitat, mobilité, biodiversité… Inscription à la journée et aux ateliers obligatoires Une question ?

Contactez François BERTRAND

Chargé de mission Animation du réseau Oxygène

Direction de l’Aménagement du Territoire

Région Centre-Val de Loire

Salle de conférences Léopold Senghor, Lycée Descartes 10 Rue des Minimes, 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

