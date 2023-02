Conférence Salle de conférences du Potager du Dauphin, 4 février 2023, Meudon.

Conférence Samedi 4 février, 14h30 Salle de conférences du Potager du Dauphin

Gratuit pour les Breaktimers, 5 euros pour les non Breaktimers

Conférence donnée par Hélène VIDAL, professeure agrégée d’anglais, doctorante en littérature anglaise du 18e siècle à l’Université Sorbonne Nouvelle et intervenante à l’association Breaktime. handicap moteur mi

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

Cette période historique et culturelle exceptionnelle qu’est le 18e siècle continue d’exercer son attrait sur nous aujourd’hui et nous invite à un voyage dans l’espace et le temps. La Chronique des Bridgerton est le dernier succès populaire en date revisitant cette époque fantasmée. Avec la reine Charlotte et sa cour multiraciale imaginaire, ses demeures historiques, son jeu de l’amour et du mariage sur fond d’écriture féminine au goût de scandale, la série américaine Bridgerton crée une certaine image de la Régence anglaise où transparaît une réalité sociale, culturelle et esthétique de cette période qui clôt le long 18e siècle.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:30:00+01:00

2023-02-04T15:00:00+01:00

@solutis-consulting.com