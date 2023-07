Atelier « Autour de Récif – Arts et Sciences » / Théâtre des Alberts Salle de conférence du front de mer Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Atelier « Autour de Récif – Arts et Sciences » / Théâtre des Alberts Salle de conférence du front de mer Saint-Paul, 11 octobre 2023, Saint-Paul. Atelier « Autour de Récif – Arts et Sciences » / Théâtre des Alberts Mercredi 11 octobre, 15h00 Salle de conférence du front de mer Prix libre Théâtre des Alberts (La Réunion)

Intervenants : Léo Broudic (Association Bestrun), Aline Escalon et Déborah Martin (artistes du Théâtre des Alberts).

Public : Binome Enfant/Parent de 6-10 ans

Durée : 2h Découvrez les secrets du récif corallien, sa complexité et sa fragilité, avec cet atelier de construction et manipulation de marionnettes de théâtre d’ombre.

Un parcours au cœur des vidéos sous-marines, filmées à La Réunion.

Un atelier de sensibilisation ludique et artistique autour des enjeux environnementaux

2023-10-11T13:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:00:00+02:00

