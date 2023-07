Atelier « fabrication et manipulation de marionnettes sac » / Cie L’Alinéa Salle de conférence du front de mer Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Atelier « fabrication et manipulation de marionnettes sac » / Cie L’Alinéa Salle de conférence du front de mer Saint-Paul, 8 octobre 2023, Saint-Paul. Atelier « fabrication et manipulation de marionnettes sac » / Cie L’Alinéa Dimanche 8 octobre, 09h30 Salle de conférence du front de mer Prix libre Programmation dans le cadre du festival TAM TAM —

Cie L’Alinéa (région PACA)

Avec Brice Coupey

Public : enfants de 9 à 14 ans

Durée : 4h Fabriquez votre marionnette sac puis découvrez les bases de sa manipulation : ses déplacements, le placement de son regard, ses expressions…

Chaque participant.e repartira avec sa marionnette NB : La pause déjeuner se fera de 11h30 à 13h00 Plus d’infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/construction-et-manipulation-de-marionnettes-sacs/ Salle de conférence du front de mer 34 Quai Gilbert 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/construction-et-manipulation-de-marionnettes-sacs/ »}] [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/construction-et-manipulation-de-marionnettes-sacs/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T07:30:00+02:00 – 2023-10-08T13:00:00+02:00

2023-10-08T07:30:00+02:00 – 2023-10-08T13:00:00+02:00 ©Carlo Giesa Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Autres Lieu Salle de conférence du front de mer Adresse 34 Quai Gilbert 97460 Saint-Paul Ville Saint-Paul Lieu Ville Salle de conférence du front de mer Saint-Paul

Salle de conférence du front de mer Saint-Paul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul/