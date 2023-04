Soirée Louisiane Cajun-Zydeco Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78)

Soirée Louisiane Cajun-Zydeco Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78), 22 avril 2023, . Soirée Louisiane Cajun-Zydeco Samedi 22 avril, 18h00 Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78) 14 € Musique Cajun-Zydeco -Festif et contagieux ! 18H00 INITIATION AUX DANSES CAJUN & ZYDECO; – 20H15 Pause restauration selon provisions individuelles ou pizzas* (A commander avant 19H VENDREDI 17 Mars) – BAR sur place.==> 21H00 / 21H15 CONCERT – BAL. Réservation recommandée : Claude, au 06 03 90 51 31 Ou e-mail : c.grajeon@wanadoo.fr source : événement Soirée Louisiane Cajun-Zydeco publié sur AgendaTrad Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78) 8, Rue Sainte-Anne Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, 78760 Jouars-Pontchartrain, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42356 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:00:00+02:00

2023-04-22T18:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78) Adresse 8, Rue Sainte-Anne Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, 78760 Jouars-Pontchartrain, France Age max 110 Lieu Ville Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78)

Salle De Conférence Du Foyer Rural, Angle Place Foch, Jouars-Pontchartrain (78) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//