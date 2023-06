Conférence : Les ex-voto ligériens, l’exemple du vitrail Saint-Nicolas à Cosne Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire, 6 décembre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

Les traces de vie des mariniers sont nombreuses à Cosne pour qui sait faire preuve de curiosité ou se donne la peine de lever les yeux ! A l’instar des impressionnants perrés de quais, des anneaux d’amarrage encore visibles ici ou là, des portes, des fenêtres ou des balcons de maisons décorés d’ancres de marine, il en est une qui déclenche immédiatement une certaine émotion… Ce grand vitrail signé du maître-verrier tourangeau Julien-Léopold Lobin qui représente l’évêque saint Nicolas et une magnifique scène de crue d’un réalisme saisissant ! Il illumine la chapelle du bas-côté sud du transept de l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Cosne, la chapelle paroissiale dédiée à cette cohorte de mariniers qui égayait la ville encore au milieu du 19e s., avant que le chemin de fer ne sonne le glas de leur activité jadis florissante.

En ce très opportun jour de fête de Saint-Nicolas, c’est l’histoire de ce vitrail, de son commanditaire, de son auteur que le musée de la Loire vous invite à découvrir et plus largement celle des ex-voto liés à la marine de Loire. Simple plaque « merci » ou maquettes de navire minutieusement reconstituées, mais aussi tableaux et donc vitraux richement décorés, ils témoignent de la ferveur avec laquelle les mariniers s’attachaient les services de saints-protecteurs et illustrent de manière émouvante la rude vie de ces aventuriers du fleuve.

