Conférence : Du site aux motifs, l’exemple du littoral de la Côte-d’Opale Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire, 4 octobre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Espace de passages et d’échanges entre l’Europe continentale et l’Angleterre, la Côte-d’Opale figure parmi les endroits les plus attractifs pour les artistes en France au 19e siècle. Différents sites vont attirer l’œil des paysagistes, qu’ils soient de passage ou des habitués des lieux. Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, Wissant ou bien encore Dunkerque, ces différents sites vont au fur et à mesure des décennies attirer les peintres pour leurs motifs, notamment les « paysages de mer ». Parmi les centaines de peintres ayant séjourné sur le littoral de la Côte-d’Opale figurent Camille Corot, Édouard Manet, Edgar Degas, Eugène Boudin, Ludovic-Napoléon Lepic, Carolus-Duran, Jules et Émile Breton, Jean-Charles Cazin, Virginie Demon-Breton, Francis Tattegrain, Charles Roussel, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée de la Loire Bourgogne

Coll. Boston, Museum of Fine Arts