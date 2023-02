Conférence : Épaves et naufrages en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Conférence : Épaves et naufrages en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE, 5 avril 2023, Cosne-Cours-sur-Loire. Conférence : Épaves et naufrages en Loire Mercredi 5 avril, 18h00 Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Gratuit Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Présentée par Virginie Serna, Conservateur général du Patrimoine, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel handicap moteur mi Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

03 86 26 71 02 Palais de Loire, salle de conférence du 1er étage Qu’est-ce que faire naufrage en Loire ? Quels sont les “risques de rivière” ? Qui fait naufrage ? Comment se déroule l’évènement ? Que se passe-t-il ensuite ?

Au travers des campagnes archéologiques menées en Loire moyenne, c’est tout le quotidien de nombreuses générations de mariniers et riverains de Loire qui est raconté à partir du site archéologique du chaland de Langeais (37), naufragé en 1795, un grand bateau en chêne de 26 m de long, transportant une cargaison militaire et civile. L’épave, par un processus inversé, raconte le temps du négoce, la navigation, l’espace de circulation des chalands, des ports au quai en passant par le lit mineur et ses îles. Le site archéologique offre une lecture en creux de la rivière aménagée.

En parallèle du drame humain, le naufrage est un puissant témoignage d’une Loire en train de se modifier, dont le lit et les rives changent au cours du temps. L’analyse, de l’épave isolée à l’inventaire de milliers de procès-verbaux, confirme une rivière de Loire en équipement constant. Le naufrage, à de multiples échelles, son étude historique sur le temps long et son archéologie forment une source première pour comprendre le paysage hérité du fleuve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T18:00:00+02:00

2023-04-05T20:00:00+02:00 Ph. Jugé

Détails Catégories d’Évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Adresse 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

Conférence : Épaves et naufrages en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 2023-04-05 was last modified: by Conférence : Épaves et naufrages en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 5 avril 2023 Cosne-Cours-sur-Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire - 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre