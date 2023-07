[Opéra en direct] Carmen Salle de conférence de l’Hôtel de Ville Petit-Caux, 30 septembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

À la rentrée, c’est l’Opéra qui vient à vous ! Ouvrez grand les yeux et les oreilles, c’est la célèbre Carmen, héroïne libre et rebelle du chef-d’œuvre de Bizet, qui vous emmène dans un spectacle aussi sensuel que coloré. Carmen de Bizet figure parmi les opéras les plus joués au monde et ses airs iconiques appartiennent aujourd’hui à la culture populaire.

Retrouvez la Carmen des premiers soirs avec, pour l’occasion, une immersion dans la scénographie de sa création en 1875..

2023-09-30 17:30:00 fin : 2023-09-30 . .

Salle de conférence de l’Hôtel de Ville

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



This fall, opera comes to you! Open your eyes and ears wide as the famous Carmen, the free-spirited heroine of Bizet?s masterpiece, takes you on a sensual and colorful journey. Bizet?s Carmen is one of the world?s most performed operas, and its iconic arias have become part of popular culture.

Rediscover the Carmen of the first evenings, immersed in the scenography of its creation in 1875.

Este otoño, la ópera se acerca a usted Abra bien los ojos y los oídos mientras la famosa Carmen, la heroína de espíritu libre de la obra maestra de Bizet, le lleva en un viaje sensual y lleno de color. Carmen de Bizet es una de las óperas más representadas del mundo, y sus arias icónicas han pasado a formar parte de la cultura popular.

Redescubra la Carmen de las primeras veladas, con una inmersión en la escenografía de su creación en 1875.

Im Herbst kommt die Oper zu Ihnen! Öffnen Sie Ihre Augen und Ohren, denn die berühmte Carmen, die freie und rebellische Heldin aus Bizets Meisterwerk, führt Sie durch eine sinnliche und farbenfrohe Aufführung. Bizets Carmen ist eine der meistgespielten Opern der Welt und ihre ikonischen Melodien sind heute Teil der Popkultur.

Erleben Sie die Carmen der ersten Abende und tauchen Sie in das Bühnenbild ihrer Uraufführung im Jahr 1875 ein.

