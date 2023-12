Exploring the brain : 6ème journée scientifique de la Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH) Salle de conférence Albe-Fesard, Institut NeuroPSI Saclay Catégories d’Évènement: Essonne

Exploring the brain : 6ème journée scientifique de la Graduate School Life Sciences and Health (GS LSH)

Vendredi 2 février 2024, 09h00
Salle de conférence Albe-Fesard, Institut NeuroPSI
Campus CEA Saclay
Saclay 91190

La journée débutera avec la présentation de la conférencière d'honneur Michela Matteoli (Université Humanitas, Milan). L'objet interdisciplinaire BrainViews sera également présenté à la communauté GS LSH.

