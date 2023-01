Concert de Storm et de Raffut Salle de concert, Rodez (12)

de 5 à 12 euros

avec raffut et storm Salle de concert, Rodez (12) 37, Avenue Tarayre Salle de concert, 12000 Rodez, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40717 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] S.T.O.R.M Vielle à roue électrique et percussions Il y a la rencontre de deux alchimistes du son, de deux musiciens créateurs … Puis il y a la fusion de leurs univers, celui de la vielle à roue et des percussions. Chemin initiatique sonore, exploration, performance hybride, Sébastien Gisbert et Guilhem Desq nous livrent un spectacle époustouflant emprunt d’urgence et de poésie… Embarquement pour un voyage lointain aux imaginaires fabuleux et enivrants ! RAFFUT (1ère partie) Musiques traditionnelles Pétrie des musiques du Nordeste Brésilien mais aussi d’Afrique de l’Ouest, Caribéennes ou Occitanes, le trio RAFFUT tisse ses voiles dans un canevas électrique vers des rivages créolisés, imaginés… RAFFUT, c’est un groove tropical et méditerranéen qui nous entraine dans un bal sans frontières invitant irrésistiblement à la danse ! La guitare, les percussions et les voix jouent et tissent un son unique, généreux, sensible et surprenant. source : événement Concert de Storm et de Raffut publié sur AgendaTrad

