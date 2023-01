Concert Open Mic Salle de concert de Rock & Chanson Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Le vendredi 17 février 2023, à 20h, Rock & Chanson vous propose une scène ouverte. Salle de concert de Rock & Chanson 181 Rue François BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

CONCERT OPEN MIC #GETLUCKY Entrée libre et gratuite

20h à la salle de concert de Rock & Chanson

Scène ouverte tout public

Info pratique : si vous souhaitez monter sur scène, vous devez venir accompagner de votre bande-son ! Clin d’œil aux Daft Punk, le projet Get Lucky permet à chaque jeune (11-25 ans) du quartier de Thouars de faire sa propre expérience de la musique, gratuitement.

Venez découvrir le travail de ces jeunes artistes sur la scène de Rock et Chanson le vendredi 17 février 2023. Et parce que la création ne se partage jamais seule, vous êtes également invités à monter sur scène et partager votre propre musique ou vos reprises si le cœur vous en dit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:00:00+01:00

2023-02-17T22:00:00+01:00

