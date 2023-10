Finale du championnat de France amateur de Go – Les 14 et 15 octobre Salle de Compas Balma Catégories d’Évènement: Balma

Finale du championnat de France amateur de Go – Les 14 et 15 octobre

Salle de Compas Balma, 14 octobre 2023, Balma.

14 et 15 octobre

Renseignements Par le Club Go Seigen de Toulouse Section de Balma

Le vainqueur représentera la France au championnat du monde en 2024.

Salle de Compas
4 Rue des Jardins, 31130 Balma
Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

compétition jeu de go

