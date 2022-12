Bal Néotrad et atelier de connexion en danse à Clermont !! Salle de Clermont Tango, Clermont-Ferrand (63), 10 février 2023, .

Bal Néotrad et atelier de connexion en danse à Clermont !! Vendredi 10 février 2023, 18h00 Salle de Clermont Tango, Clermont-Ferrand (63)

avec DiaTao et Loop, Trad & EMMAUS

Salle de Clermont Tango, Clermont-Ferrand (63) 35, Rue Fontgieve Salle de Clermont Tango, 63000 Clermont-Ferrand, France

A vos agendas ! Ami.e.s danseur.euse.s, réservez votre soirée du vendredi 10 février pour un bal endiablé et un atelier en profondeur !

Pour se mettre en jambe, on commence par un stage de conscience corporelle animé par Marion Jacques… Puis on se laisse entraîner et enivrer par les morceaux endiablés de DiaTao et ceux envoûtants de Loop, Trad & Emmaüs ! Ça va être juste magique !

Une délicieuse soirée de danse en perspective !

C’est quand ? Vendredi 10 février 2023 à partir de 18 h 45 pour le stage (on commencera à 19 h pile !) avec Marion Jacques

Marion danse depuis l’âge de 8 ans et a découvert les bals folk il y a une dizaine d’années. Afin d’évoluer dans votre pratique dansée et de décupler le plaisir de danser à deux, elle vous propose d’approfondir votre conscience corporelle pour affiner votre connexion avec votre partenaire. Nous travaillerons la posture, l’ancrage et l’équilibre ainsi que l’écoute de soi et de l’autre.

et à 21 h c’est le bal avec Dia Tao et Loop Trad & Emmaüs !

C’est combien ? Stage : 15€ tarif normal, 12€ tarif réduit / Stage + bal : 25€ / Bal : prix libre et conscient de 10€ à 12€.

Attention ! Nombre de places limitées, Merci de vous inscrire sur le framacalc : https://lite.framacalc.org/zqfbiod2e3-9y75

Quand je danse, j’ai faim et j’ai soif ! Auberge espagnole : apporte ton assiette, tes couverts, ton gobelet et des trucs qui se mangent ou qui se boivent, à partager si tu as envie.

source : événement Bal Néotrad et atelier de connexion en danse à Clermont !! publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T18:00:00+01:00

2023-02-11T01:00:00+01:00