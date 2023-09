Cet évènement est passé Y’a-til de la vie sur la planète Alagnon ? Salle de classe – Quai du Roi Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Y’a-til de la vie sur la planète Alagnon ? Salle de classe – Quai du Roi Orléans, 24 septembre 2023, Orléans. Y’a-til de la vie sur la planète Alagnon ? Dimanche 24 septembre, 14h00 Salle de classe – Quai du Roi « Y’a-t-il de la vie sur la planète Alagnon ? », par Herve BRUN, Président de l’association « Vive l’Alagnon ». Retrouvez différentes espèces comme la truite, l’ombre commun, le saumon, la loutre, le cincle plongeur… au travers d’une mise en lumière de la biodiversité du bassin versant de l’Alagnon, situé en amont du bassin de la Loire. https://alagnon.fr/ Salle de classe – Quai du Roi Quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://alagnon.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

