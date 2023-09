L’histoire et l’archéologie du bateau de Loire, fin du Moyen Âge – époque moderne Salle de classe – Quai du Roi Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

L’histoire et l’archéologie du bateau de Loire, fin du Moyen Âge – époque moderne Samedi 23 septembre, 16h00 Salle de classe – Quai du Roi

L’histoire et l’archéologie du bateau de Loire, fin du Moyen Âge – Epoque moderne» conférence réalisée par Jérôme Delaunay, architecte et archéologue naval avec Annie Dumont, directrice des fouilles à la DRASSM* (Ministère de la Culture). Depuis quelques années, la découverte et la fouille d’épaves dans la Loire renouvellent complètement la connaissance sur ces bateaux. Présentation et analyse de l’iconographie historique, des vestiges et de leur interprétation : bateau de Saint-Satur 1549, Chaland de Saint-Père, XVème siècle.

DRASSM : Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

Salle de classe – Quai du Roi Quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

2023-09-23T16:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

fdl2023 fdl_import