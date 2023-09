Hommage à François Beaudoin Salle de classe – Quai du Roi Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

Il y a 10 ans, le 5 mai 2013, disparaissait François Beaudoin, navigateur, artiste peintre, conservateur de musée et considérée comme le père de la discipline nommée archéologie nautique fluviale.

A cette occasion, l’association Hommes et Cours d’Eau lui rendra hommage en parlant de sa vie, son œuvre et son héritage.

Salle de classe – Quai du Roi Quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

