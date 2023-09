Cet évènement est passé Conférence sur l’avenir du patrimoine, des phares et balises Salle de classe – Quai du Roi Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Conférence sur l’avenir du patrimoine, des phares et balises Salle de classe – Quai du Roi Orléans, 23 septembre 2023, Orléans. Conférence sur l’avenir du patrimoine, des phares et balises Samedi 23 septembre, 11h00 Salle de classe – Quai du Roi L’avenir du patrimoine des phares et des balises », conférence réalisée par Marc Pointud – Président de la Société Nationale pour le Patrimoine Des Phares et Balises et Chevalier du Mérite Maritime. L’avenir du patrimoine des phares et des balises avait marqué une pause inquiétante depuis quelques années. Mais s il semble connaître un regain d’intérêt que l’intervenant aura à cœur de vous expliquer. Salle de classe – Quai du Roi Quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

