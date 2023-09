Conférence histoire du balisage et des phares Salle de classe – Quai du Roi Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

« Histoire du balisage et des phares», conférence réalisée par Marc Pointud – Président de la Société Nationale pour le Patrimoine Des Phares et Balises et Chevalier du Mérite Maritime. Venez découvrir la longue et riche histoire du patrimoine des phares et des balises.

Salle de classe – Quai du Roi Quai du Roi, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-09-22T18:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

