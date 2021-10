Sivignon Mairie de SIVIGNON Saône-et-Loire, Sivignon SALLE DE CLASSE A SIVIGNON Mairie de SIVIGNON Sivignon Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

le vendredi 15 octobre à 16:45

La visite sera réalisée par l’architecte en présence de Mme le Maire de SIVIGNON et de représentants de la Commune. Seront abordés l’historique du projet, la décision expresse de le réaliser, le chantier et le principe vivre ensemble lorsqu’une salle de classe primaire jouxte les bureaux de la Mairie.

Entrée libre

2021-10-15T16:45:00 2021-10-15T18:45:00

