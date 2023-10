Please Stand Up ! Salle de cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse, 8 mars 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules enscène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir & nous faire rire !.

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . .

Salle de cinéma

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



A unique set, a show featuring excerpts from the stage alone, and original choral sketches written for the occasion. Directed by Aude Galliou, these women who are making comedy in France come together on stage to make us think & make us laugh!

Una puesta en escena única, un espectáculo con extractos de la etapa en solitario y sketches corales originales escritos para la ocasión. Dirigidas por Aude Galliou, estas mujeres que hacen comedia en Francia se reúnen en el escenario para hacernos pensar & ¡hacernos reír!

Eine einzigartige Bühne, eine Show mit Auszügen aus Einzelszenen und unveröffentlichten Chor-Sketchen, die für diesen Anlass geschrieben wurden. Unter der Regie von Aude Galliou versammeln sich diese Frauen, die den Humor in Frankreich ausmachen, auf der Bühne, um uns zum Nachdenken und Lachen zu bringen!

Mise à jour le 2023-09-02 par OTI LAS