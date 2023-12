Ciné conte musical Salle de cinéma Pouillon, 17 décembre 2023 10:00, Pouillon.

Pouillon,Landes

Projection de L’incroyable Noël de Shaun le mouton. Film d’animation de Steve Cox. À partir de 3 ans. La séance débutera par un conte musical avec la conteuse de Ma Fabrique à Mots et sa complice, la musicienne Audrey. Tarif unique : 5€..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of Shaun the Sheep’s incredible Christmas. Animated film by Steve Cox. Ages 3 and up. The session begins with a musical tale by Ma Fabrique à Mots storyteller and her partner, musician Audrey. Price: 5?

Proyección de La increíble Navidad de la oveja Shaun. Película de animación de Steve Cox. A partir de 3 años. La proyección comenzará con un cuento musical a cargo de la cuentacuentos Ma Fabrique à Mots y su cómplice, el músico Audrey. Precio de la entrada individual: 5?

Vorführung von Das unglaubliche Weihnachten von Shaun dem Schaf. Animationsfilm von Steve Cox. Ab 3 Jahren. Die Vorstellung beginnt mit einem musikalischen Märchen mit der Erzählerin von Ma Fabrique à Mots und ihrer Komplizin, der Musikerin Audrey. Einheitspreis: 5?

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans