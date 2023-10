Atelier « Dessin animé » Salle de cinéma Pouillon, 19 novembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Viens créer ton propre storyboard. À partir de 8 ans. Atelier animé par l’association Du cinéma plein mon cartable. Sur inscription à dcpmcitinerant@gmail.com. Places limitées. Atelier suivi de la projection du dessin animé Nina et les contes du hérisson..

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own storyboard. Ages 8 and up. Workshop led by Du cinéma plein mon cartable. Registration required at dcpmcitinerant@gmail.com. Places limited. Workshop followed by screening of the cartoon Nina et les contes du hérisson.

Ven a crear tu propio guión gráfico. A partir de 8 años. Taller dirigido por la asociación Du cinéma plein mon cartable. Inscripción obligatoria en dcpmcitinerant@gmail.com. Plazas limitadas. Taller seguido de la proyección del dibujo animado Nina et les contes du hérisson.

Komm und erstelle dein eigenes Storyboard. Ab 8 Jahren. Workshop unter der Leitung des Vereins Du cinéma plein mon cartable. Nach Anmeldung unter dcpmcitinerant@gmail.com. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Workshop mit anschließender Vorführung des Zeichentrickfilms Nina et les contes du hérisson (Nina und die Geschichten des Igels).

