Un air de famille Salle de cinéma Pouillon, 11 novembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Représentation théâtrale de la troupe Même Pas peur, troupe amateur de l’Amicale Laïque de Pouillon, encadrée par la Compagnie CéTo. Spectacle au profit du pôle relais de la Banque Alimentaire du canton de Pouillon..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:00:00. EUR.

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Theatrical performance by the Même Pas peur troupe, an amateur troupe from the Amicale Laïque de Pouillon, under the guidance of Compagnie CéTo. The show benefits the Banque Alimentaire relay center in Pouillon.

Representación teatral de la compañía Même Pas peur, compañía de aficionados de la Amicale Laïque de Pouillon, supervisada por la Compagnie CéTo. Espectáculo a beneficio del centro de relevo Banque Alimentaire de Pouillon.

Theateraufführung der Truppe Même Pas peur, einer Amateurtruppe der Amicale Laïque von Pouillon, die von der Compagnie CéTo betreut wird. Aufführung zugunsten des Relaispols der Banque Alimentaire des Kantons Pouillon.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans