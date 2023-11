Ciné-patrimoine : Le roman du tricheur Salle de cinéma Pouillon, 9 novembre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Projection du film Le roman d’un tricheur, comédie de Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Jacqueline Delubac.

Le film sera suivi d’une discussion animée par Damien Listre de l’Association DCPMC..

2023-11-09

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of Le roman d’un tricheur, a comedy by Sacha Guitry. With Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Jacqueline Delubac.

The film will be followed by a discussion moderated by Damien Listre of the DCPMC Association.

Proyección de la película Le roman d’un tricheur, comedia de Sacha Guitry. Con Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Jacqueline Delubac.

La película irá seguida de un debate dirigido por Damien Listre, de la Asociación DCPMC.

Vorführung des Films Le roman d’un tricheur, Komödie von Sacha Guitry. Mit Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Jacqueline Delubac.

Im Anschluss an den Film findet eine Diskussion statt, die von Damien Listre von der Association DCPMC geleitet wird.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans