Ciné-goûter : Super-bourrés Salle de cinéma Pouillon, 3 octobre 2023, Pouillon.

Pouillon,Landes

Projection du film Super-bourrés. Comédie de Bastien Milheau. Avec Pierre Gommé, Nina Poletto, Barbara Schulz. Un goûter sera proposé à l’issue de la séance..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . EUR.

Salle de cinéma

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film Super-bourrés. Comedy by Bastien Milheau. With Pierre Gommé, Nina Poletto, Barbara Schulz. A snack will be served after the screening.

Proyección de la película Super-bourrés. Comedia de Bastien Milheau. Con Pierre Gommé, Nina Poletto y Barbara Schulz. Tras la proyección se servirá un aperitivo.

Vorführung des Films Super-betrunken. Komödie von Bastien Milheau. Mit Pierre Gommé, Nina Poletto, Barbara Schulz. Im Anschluss an die Filmvorführung wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans