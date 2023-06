Soirée « Dancing Pina » Salle de cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 14 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Le film « Dancing Pina » sera accompagné par l’association Saperlipopointe qui organisera une collecte de vêtements de danse au profit de l’école de danse de ballet de la « autoestima » au Pérou..

2023-06-14

Salle de cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Dancing Pina » film will be accompanied by the Saperlipopointe association, which will be organizing a collection of dance clothes to benefit the « autoestima » ballet school in Peru.

La película « Dancing Pina » estará acompañada por la asociación Saperlipopointe, que organizará una recogida de ropa de danza en beneficio de la escuela de ballet « autoestima » de Perú.

Der Film « Dancing Pina » wird von der Organisation Saperlipopointe begleitet, die eine Sammlung von Tanzkleidung zugunsten der Ballettschule der « autoestima » in Peru organisiert.

