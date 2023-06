Ciné ateliers « Les Petits Contes de la Nuit » Salle de Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 11 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Le programme de courts-métrages « Contes de printemps » sera suivi d’ateliers créatifs pour créer et planter son mini-jardin, réaliser un joli papillon qui vole… À partir de 5/6 ans..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Salle de Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Tales of Spring » program of short films will be followed by creative workshops to create and plant your own mini-garden, or make a pretty butterfly that flies? Ages 5/6 and up.

El programa de cortometrajes « Cuentos de primavera » irá seguido de talleres creativos para crear y plantar un minijardín, fabricar una bonita mariposa que vuela.. A partir de 5/6 años.

Auf das Kurzfilmprogramm « Frühlingsmärchen » folgen kreative Workshops, in denen man einen Minigarten anlegen und bepflanzen oder einen hübschen Schmetterling basteln kann, der fliegen kann? Ab 5/6 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS