L’Université de Limoges et l’Espace de Réflexion Ethique de Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges, organisent une rencontre/débat avec Bernadette Bensaude-Vincent, Professeure émérite de philosophie des sciences et techniques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Vice-Présidente du comité d’éthique INRAE-Cirad-Ifremer IRD. Cette rencontre aura pour thème « Les promesses de la recherche scientifique » et aura lieu le mardi 5 décembre 2023 de 15h à 17h, salle de Cinéma du Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges.

Faire des promesses est une habitude chère aux scientifiques. Cette pratique qui vise à inspirer confiance les engage-t-elle vraiment ? Les chercheurs peuvent-ils, doivent-ils tenir leurs promesses ? En effet une recherche est toujours une aventure : i) on ne sait pas ce qu’on cherche et ii) on ne trouve pas forcément ce qu’on cherche (sérendipité). Les recherches infructueuses relèvent donc du régime normal en science si bien que la majorité des promesses ne seront pas tenues. Alors pourquoi tant de promesses au risque de créer déception, frustration, voire une perte de confiance dans la science ? On envisagera une ou deux réponses à cette question.

La conférencière : Professeure émérite de philosophie des sciences et techniques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Bernadette Bensaude-Vincent a notamment travaillé sur l’histoire des sciences françaises, l’histoire de la chimie et la philosophie des technologies émergentes. Elle est Vice-Présidente du comité d’éthique INRAE-Cirad-Ifremer IRD et membre du Comité d’éthique de l’ANDRA.

Renseignements : Service Culture Scientifique, scienticulture@unilim.fr

Salle de Cinéma – Campus des Jacobins 88 rue du pont Saint-Martial Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

Espace ERENA LImoges