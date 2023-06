Avant- première surprise – Juin Salle de cinamé Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 12 juin 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Film mystère ! Osez-vous lancer dans l’inconnu ! Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un film en avant-première dont le titre reste mystérieux jusqu’à l’heure de la projection….

2023-06-12 à ; fin : 2023-06-12 . .

Salle de cinamé Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mystery movie! Dare to venture into the unknown! Every month, we invite you to discover a preview of a film whose title remains a mystery right up until the screening?

¡Película de misterio! ¡Atrévase a aventurarse en lo desconocido! Cada mes, le ofrecemos la oportunidad de descubrir una película cuyo título sigue siendo un misterio hasta el momento de la proyección..

Film Mystery! Wagen Sie den Sprung ins Ungewisse! Jeden Monat bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Film in einer Vorpremiere zu entdecken, dessen Titel bis zum Beginn der Vorführung geheimnisvoll bleibt

