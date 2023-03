Kig-ha-Farz Diwan Bourbriac Salle de Christ Pont-Melvez Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pont-Melvez

Kig-ha-Farz Diwan Bourbriac Salle de Christ, 18 mars 2023, Pont-Melvez. Kig-ha-Farz Diwan Bourbriac Samedi 18 mars, 19h00 Salle de Christ 13 euros sur place 10 euro à emporter Repas organisé en soutien à Diwan Boulvriag Salle de Christ Pont-Melvez Pont-Melvez 22390 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0678653694 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

2023-03-18T19:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00 Diwan langue bretonne

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pont-Melvez Autres Lieu Salle de Christ Adresse Pont-Melvez Ville Pont-Melvez Departement Côtes-d'Armor Age max 99 Lieu Ville Salle de Christ Pont-Melvez

Salle de Christ Pont-Melvez Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-melvez/

Kig-ha-Farz Diwan Bourbriac Salle de Christ 2023-03-18 was last modified: by Kig-ha-Farz Diwan Bourbriac Salle de Christ Salle de Christ 18 mars 2023 Pont-Melvez Salle de Christ Pont-Melvez

Pont-Melvez Côtes-d'Armor