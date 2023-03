Les Artisans d’Art subliment le quotidien de Castillonnès Salle de Carbonnier, place des cornières, 47330 Castillonnès, 31 mars 2023, Castillonnès.

Les Artisans d’Art subliment le quotidien de Castillonnès 31 mars – 2 avril Salle de Carbonnier, place des cornières, 47330 Castillonnès

°° Quand les Artisans d’Art subliment votre quotidien à Castillonnès °°

Au cœur de la Bastide de Castillonnès, venez découvrir les Artisans d’Art du village et de ses environs, leurs métiers, leurs passions et initiez-vous à leurs savoir-faire lors de démonstrations ou d’ateliers de fabrication.

L’Union des Commerçants et Artisans du canton de Castillonnès et la municipalité de Castillonnès souhaitent mettre en lumière les métiers d’art oubliés ou peu connus qui existent toujours au sein du village : travail du bois, restauration de tableaux, tapisserie d’ameublement, couture, travail de la cire … et invitent également d’autres créateurs à exposer (céramique, reliure, bijoux, maroquinerie, gravure, chapellerie…).

Les artisans exposeront dans la magnifique salle de Carbonnier afin de mettre en valeur leurs créations respectives dans une ambiance chaleureuse mêlant pierre et bois.

L’exposition permettra de découvrir de différentes manières ces métiers d’art de restauration, de création et les professionnels qui les exercent :

– Mise en scène d’œuvres,

– Démonstrations et ateliers de fabrication,

– Des fiches métiers seront à disposition pour les jeunes (ou les moins jeunes en réorientation professionnelle) souhaitant avoir des informations sur l’orientation à suivre pour exercer ces métiers,

Venez découvrir la belle bastide de Castillonnès, son clocheton, son architecture et ses artisans qui peuvent accompagner votre quotidien.

Entrée libre :

vendredi 31 mars 2023 de 10h à 19h

samedi 1 avril 2023 de 10h à 19h

dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h

Les métiers d’art présents :

Restauratrice d’œuvres d’art, tapissière d’ameublement, cirière (bougie), sandalier, ébéniste et menuisier (Compagnons du devoir), maroquinière, céramiste.

Les autres artisans invités :

Graveuse sur œufs d’autruche, chapelière, couturière, créatrice en macramé, artistes…

Salle de Carbonnier, place des cornières, 47330 Castillonnès place des cornières 47330 castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ucacc.castillonnes@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

cuir céramique

ucacc