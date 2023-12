Concert de l’Épiphanie Salle de Carbonnier Castillonnès, 14 janvier 2024, Castillonnès.

Castillonnès Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

Concert organisé par la Mairie de Castillonnès, avec le pianiste Uriel VALADEAU.

Uriel VALADEAU est membre de la Fondation Francis CHAPELET, dont il est l’élève dans la lignée de Maurice DURUFLÉ, et titulaire honoraire des orgues historiques de La Réole.

Implanté à Bergerac (orgue Cavaillé-Coll) et Montpon-Ménestérol (Collection baroque) , il est Conseiller artistique de différentes associations. Il attache une grande importance au travail en réseau autour du chant, des pianos et des orgues historiques, en fondant l’association ORGUE. Il fonde l’ensemble «Zoom Chorale» ainsi qu’une classe privée d’orgue, de piano et de chant en Dordogne.

Ses concerts l’amènent à se produire en Amérique Latine, aux USA et en Europe.

Réservation par téléphone.

EUR.

Salle de Carbonnier

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Coeur de Bastides