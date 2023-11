Noël’Art Salle de Carbonnier Castillonnès, 16 décembre 2023, Castillonnès.

Castillonnès,Lot-et-Garonne

Exposition Artisanale aux allures de Marché de Noël : une vingtaine d’artisans locaux : bijoux, créations textiles, savon naturel, feutrine, verrerie, poterie, bougies végétales ….

2023-12-16 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Salle de Carbonnier

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Artisanal exhibition with the appearance of a Christmas market: about twenty local craftsmen: jewellery, textile creations, natural soap, felt, glassware, pottery, plant candles…

Exposición artesanal con aspecto de mercado navideño: una veintena de artesanos locales: joyería, creaciones textiles, jabón natural, fieltro, cristalería, cerámica, velas vegetales…

Kunsthandwerksausstellung im Stil eines Weihnachtsmarkts: rund 20 lokale Kunsthandwerker: Schmuck, Textilkreationen, Naturseife, Filz, Glaswaren, Töpferwaren, Pflanzenkerzen …

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Bastides